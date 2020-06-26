Оштрафованы организаторы свадьбы в Зардабском районе.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в селе Алыджанлы Зардабского района около 25 человек организовали свадьбу, грубо нарушив требования особого карантинного режима.

Сотрудники Зардабского районного отделения полиции задержали 14 участников мероприятия. В отношении задержанных были составлены протоколы по статье 211 Кодекса административных проступков, решением суда они оштрафованы на 100 манатов.

Minval.az