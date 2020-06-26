ВОЗ отнесла Азербайджан к странам с ускоренной передачей COVID-19.

В Европе 30 стран, ослабивших карантинные меры, на прошлой неделе столкнулись с увеличением числа выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Заявление опубликовано в YouTube-канале ВОЗ 25 июня.

По словам Клюге, рост наблюдался «впервые за несколько месяцев». В этом регионе количество новых случаев заражения близко к 20 тыс. и ежедневно фиксируется 700 смертей.

«За последние две недели в 30 странах наблюдалось увеличение числа новых случаев. В 11 из этих стран ускоренная передача (инфекции) привела к очень значительной новой волне (very significant resurgence), которая вновь поставит системы здравоохранения в Европе на грань (коллапса), если ее не остановить», — предупредил Клюге.

Представитель ВОЗ не назвал эти страны, позже в организации уточнили, что к государствам с ускоренным распространением инфекции относятся Армения, Швеция, Молдавия, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.

Minval.az