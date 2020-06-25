Активы банковского сектора Азербайджана на 1 июня составили 31260,8 млн манатов.

Как говорится в сообщении ЦБА, активы увеличились на 5,4% по сравнению с показателем на 1 июня.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 13 038,7 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 14,15%, доля кредитов в активах увеличилась с 38,5% до 41,7%.

За отчетный период общие обязательства банков возросли на 6,1% — до 26 701,3 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 6,5%, составив 19 94 млн манатов. Из них 7 551 млн манатов пришлось на депозиты физических, 12 398,3 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения снизились на 11,45%, средства компаний увеличились на 21,5%.

За год обязательства банков перед ЦБА возросли на 73,6% — до 397,7 млн манатов.

Minval.az