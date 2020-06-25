«Если Оперативный штаб примет решение в связи с дальнейшим ужесточением карантинного режима, информация об этом будет предоставлена».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, говорить об этом что-либо заранее будет неправильно: «Все зависит от статистики, а также от поведения людей. Даже если выходишь на улицу на основании СМС-разрешения, это не значит, что не будешь носить маску. Кто-то может пойти за покупкой продуктов, это нормально, но опять же следует надеть маску и не заходить в помещения, где большое скопление людей. Если даже мы не хотим идти на ужесточение, при несоблюдении правил и увеличении показателей, будем вынуждены пойти на данный шаг. Но об этом опять-таки решение примет оперативный штаб».

Minval.az