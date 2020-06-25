ООН окажет Азербайджану техническую помощь для преодоления негативного влияния коронавируса на социально-экономическую ситуацию в стране, заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.

«До сегодняшнего дня мы участвовали в различных социальных проектах в Азербайджане. Кроме этого, оказали гуманитарную помощь Минздраву Азербайджана и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB)., в частности, в различных образовательных компаниях», — сказал Исакзаи на брифинге в четверг.

По его словам, ООН также планирует предоставить Азербайджану техническую помощь в связи с пандемией. «Мы в настоящее время ведем переговоры с Минэкономики и с кабинетом министров. Основной темой наших переговоров является оказание технической поддержки Азербайджану на улучшение социально-экономической жизни в стране, пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19 также», — добавил он.

Minval.az