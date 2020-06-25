Внесено изменение в решение Кабинета министров «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе».

В соответствии с изменением, для получения разрешения на выход из дома в связи неотложной медицинской необходимостью и прохождением лечения по какому-либо графику; для приобретения продуктов и других товаров повседневного потребления, а также лекарственных средств, в связи с необходимостью воспользоваться банковскими и почтовыми услугами, а также услугами в сферах работы и услуг, деятельность которых разрешена, а также в связи с времяпровождением на свежем воздухе граждане должны отправить СМС-сообщение на номер 8103 (СМС-сообщения бесплатные) или обратиться для получения этого разрешения, воспользовавшись мобильным приложением «E-Təbib».

Раньше эти лица должны были для получения разрешения на выход из дома отправить СМС-сообщение на номер 8103.

Получение разрешений посредством мобильного приложения E-Təbib осуществляется в следующем порядке:

— при входе в приложение, вводится номер мобильного телефона или вход осуществляется посредством соответствующей учетной записи социальной сети;

— при вводе мобильного номера, далее вводится код «OTP», который поступает на этот же номер;

— после входа в систему необходимо зайти в раздел «лицензионное соглашение», после этого кликнуть на «təsdiq edirəm»;

— Система Bluetooth и GPS приводится в рабочее состоянии:

1. на открывшейся главной странице вы переходите в раздел «icazələr»;

2. необходимо ввести FIN-код и дату рождения;

3. необходимо выбрать вид разрешения (1 или 2);

4. необходимо кликнуть на Göndər;

— До того, как приходит сообщение о «подтверждении» или «отказе» на экране высвечивается «сообщение об ожидании»;

— После получения сообщения о «подтверждении» разрешение считается полученным.

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