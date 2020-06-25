В Азербайджане за сутки выявлены 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 291 человек, шестеро скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
В Азербайджане за сутки выявлены 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 291 человек, шестеро скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Дата: 2020/06/25 17:10
Раздел: Азербайджан, Важно
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