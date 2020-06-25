Гостелеканал AzTV показал кадры получения взятки задержанным начальником отдела Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Начальник отдела транзита Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и на морском транспорте Государственного таможенного комитета Джейхун Бабаев был арестован за получение взятки в 750 долларов США (по 50 долларов за каждую из 15 машин) за ускорение транзитного таможенного оформления грузов, принадлежащих ООО Gate Est Group и ООО İnterlogistics.

По факту возбуждено уголовное дело. Бабаеву предъявлено обвинение по ст. 311.1 (получение взятки) УК А

Minval.az