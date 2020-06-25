26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 25-27 градусова тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градусов тепла.

Minval.az