В результате расследования, проведенного Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. при президенте, выяснилось, что некоторые граждане злоупотребляли системой СМС-разрешений 8103.

Как передает Qafqazinfo, было установлено, что некоторые граждане, злоупотребляя коротким временем ответа (99,4% ответов приходит в течение 1 минуты), получают СМС-разрешение не при выходе из дома, а только при приближении к постам полиции.

Принимая во внимание этот факт, в систему СМС-разрешений внесены изменения. Отныне, когда граждане будут посылать СМС, ответ будет приходить в течение 15 минут.

На обращения через мобильное приложение «E-Doctor» будет дан ответ в течение 5 минут.

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