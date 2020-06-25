Наблюдая за ситуацией с развитием пандемии коронавируса в Азербайджане через призму социальных сетей, мы можем только судить о работе врачей, а некоторые из нас – даже осуждать, дескать, «неправильно делаете». Но мы – и те, кто судит, и те, кто осуждает – находимся по ту сторону баррикад, и потому нам никогда не понять полноту профессионального подвига врачей, которые не покладая рук борются с COVIDом, не жалея себя, не считаясь с понятием ВРЕМЯ. День и ночь несколько месяцев подряд врачи Азербайджана спасают жизни попавших в беду граждан страны, среди которых, кстати, есть и наши знакомые, а у кого-то из нас – и родственники. И все мы молимся ежедневно за их скорейшее выздоровление, но зачастую забываем – кто именно помогает нашим близким вернуться в жизнь. Да, конечно же, вернувшийся в родные стены гражданин – это целый мир спасенный. А тот, кто спас этот мир – остается в зоне заражения для того, чтобы спасать остальных. И первые лица, которые видели выходившие из комы граждане – были именно лица врачей. Правда, лица эти были неузнаваемы – из-за защитных очков и масок, но мало кто знает, как на самом деле выглядит лицо врача, много суток носящего защитные очки и спецкостюмы.

Врачи Центрального таможенного госпиталя – одни из многих, вступивших в битву с эпидемией коронавируса в стране. И в пронзительной фотосессии они показали свои лица – уставшие, изможденные, израненные спецочками. Лица людей, много суток лишенных сна, света и воздуха. Эти фотографии сказали всё. И больше нечего прибавить, кроме слов благодарности и особой молитвы за наших ангелов-хранителей, стоящих на страже нашей жизни. Низкий поклон вам, ВРАЧИ АЗЕРБАЙДЖАНА, за ваш подвиг!

Minval.az