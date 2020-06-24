Динамика последнего времени показывает, что несмотря на наши требования, некоторые граждане демонстрируют безответственность и не соблюдают элементарных правил, заявил президент страны Ильхам Алиев, слова которого приводит 1News.

Президент указал, что об этих правилах уже говорилось много раз.

«Эти правила очень просты и не требуют особых усилий — маска, дистанция и дезинфекция. Эти три основных фактора защищают людей.

Если эти три фактора будут соблюдены, число инфицирования резко уменьшится. Но что мы видим? Мы видим, что после смягчающих мер в Азербайджане эти правила нарушаются, и поэтому мы снова применили ограничительные меры», — сказал президент в ходе встречи с врачами в Гяндже на открытии модульной больницы.

«Мы увидели, что растет динамика заболеваемости и количество больных. Если так продолжится, то наша система здравоохранения не справится.

Потому с начала этой недели в Баку и ряде других городов был введен более ужесточенный карантинный режим. Основная и единственная причина этого заключается в том, что, к сожалению, некоторые люди не соблюдают основные правила защиты. Как долго продлится этот ужесточенный режим, покажет жизнь и распространение коронавируса», — сказал он.

Minval.az