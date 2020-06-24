24 июня в селе Гараагаджлы Самухского района состоялась презентация агропарка ООО «Aqro Dairy», дан старт сбору урожая зерновых и посеву кукурузы.

Как сообщает официальный сайт президента АР, глава государства принял участие в мероприятиях.

Minval.az