24 июня в селе Гараагаджлы Самухского района состоялась презентация агропарка ООО «Aqro Dairy», дан старт сбору урожая зерновых и посеву кукурузы.
Как сообщает официальный сайт президента АР, глава государства принял участие в мероприятиях.
24 июня в селе Гараагаджлы Самухского района состоялась презентация агропарка ООО «Aqro Dairy», дан старт сбору урожая зерновых и посеву кукурузы.
Как сообщает официальный сайт президента АР, глава государства принял участие в мероприятиях.
Дата: 2020/06/24 23:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
56
Наблюдения последних дней показывают, что некоторые пассажиры, ведут себя безответственно, до сих пор не пользуются медицинскими масками
В 2019 году правительство Азербайджана активно работало над тем, чтобы сдерживать, выявлять и пресекать попытки террористов по
Динамика последнего времени показывает, что несмотря на наши требования, некоторые граждане демонстрируют безответственность и не соблюдают элементарных
Объединение по управлению медицинским территориальными подразделениями (TƏBİB) огласило порядок лечения на дому лиц, заразившихся COVID-19, говорится в
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором Крым признается российским, пишет РИА «Новости».
Средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-мае 2020 года составила $41 за баррель, заявил президент Азербайджана Ильхам
Лала Ибрагимова – врач женской сборной Азербайджана по футболу — в дни пандемии коронавируса оказалась на передовой
Яхты Олега Дерипаски, Романа Абрамовича и других российских олигархов продолжили бороздить заграничные моря несмотря на пандемию.
Культурная сфера в мире постепенно начинает выходить из карантина.