Лала Ибрагимова – врач женской сборной Азербайджана по футболу — в дни пандемии коронавируса оказалась на передовой борьбы с невидимым врагом.

По специальности Лала Ибрагимова является неврологом, но учитывая, что ситуация с коронавирусом в стране в последнее время начала ухудшаться, к работе были привлечены многие врачи. Лала Ибрагимова оказалась среди врачей, которые вызвались вступить в войну с COVID-19 на добровольной основе.

Лала Ибрагимова рассказала сайту 1News о работе с тяжелобольными в Центральном таможенном госпитале, ситуации с распространением вируса и страхах врачей за пациентов и о жизни вдали от близких.

«Я работаю в Центральном таможенном госпитале, который с 11 июня начал принимать больных, заразившихся коронавирусом. Как и многие мои товарищи-врачи, я добровольно присоединилась к борьбе с этим вирусом.

По специальности я врач-невролог. Ситуация с COVİD-19 сейчас в стране очень сложная, поэтому к борьбе с этим вирусом присоединились и врачи других специальностей. Я как раз среди таких врачей.

Палаты у нас заполнены. Ситуация, с которой мы столкнулись, действительно, ужасающая. В Центральном таможенном госпитале очень сильная реанимационная бригада, поэтому мы принимаем больных, которых находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Я работаю по 8 часов. Все это время мы находимся в защитном комбинезоне, который не пропускает воздух. Защитная маска и очки очень жмут и доставляют серьезный дискомфорт. Очень тяжело смотреть на мучения больных, которые мечтают просто самостоятельно дышать, а вместо этого задыхаются.

У врачей нашего госпиталя есть общая группа в WhatsApp, и там мы даже во время отдыха постоянно переписываемся о состоянии больных, спрашиваем у тех, кто заступает на смену, не стало ли им лучше. Больше всего нас беспокоит не наш дискомфорт, а состояние больных. Мы столкнулись с новым видом вируса, который неизвестен медицине, не имеет специального лечения, с большой скоростью передается людям и мутирует. Это очень ужасающее зрелище.

Врачи, которые работают с больными, зараженными COVİD-19, должны быть изолированы. Мы не можем оставаться со своими семьями, чтобы не подвергать их риску. Поэтому я, как и все врачи, живу отдельно от семьи. Конечно же, это очень тяжело.

Как и все, я боюсь заразиться. Особенно мы переживаем стресс, когда в красной зоне снимаем защитные комбинезоны. Психологически мы очень напряжены.

Мне пишут коллеги-врачи и просто друзья, знакомые, пациенты. Все они интересуются ситуацией и отмечают, что очень беспокоятся за нас. Среди них были и те, кто изначально не верил в коронавирус. Но из-за того, что они меня знают и верят, они тоже поверили, что все очень серьезно, и начали быть осторожными. Честно говоря, я не интересовалась у своих пациентов, верили ли они в коронавирус до того, как сами заразились.

К сожалению, есть люди, которые до сих пор не верят в существование вируса. С помощью социальных сетей они распространяют ложную информацию, чем подставляют под удар простых людей. Я бы посоветовала людям верить только той информации, которую распространяют официальные структуры – ВОЗ, TƏBİB, Оперативный штаб. Обязательно носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки. Если не уверены в чистоте рук, ни при каких обстоятельствах не трогайте руками нос, рот или глаза. Ну и, конечно же, необходимо соблюдать правила карантина и без особой необходимости не покидать свои дома. Люди, выполняющие все эти требования, – это ответственные граждане, которые ценят наш труд и уже присоединились к борьбе против этого недуга ради себя и азербайджанского народа.

Я работаю в женской сборной по футболу. В футболе мы — одна семья. А когда человек оказывается вдали от семьи, он скучает. Но сейчас ситуация такова, что мы все обеспокоены лишь состоянием больных. Я желаю, что мы поскорее оставили позади эти тяжелые дни, вернулись к тренировкам с командой и продолжили жить прежней счастливой жизнью», — заключила она.

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