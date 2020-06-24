В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки. Согласно сообщению Оперштаба, за сутки 24 июня диагноз COVID-19 в стране подтвердили у 590 человек, 7 больных умерли, 265 выздоровели.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 14 305 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 7 768 человек вылечились, 174 скончались, 6 363 продолжают лечение в больницах особого режима. За последние сутки проведено 9 103 теста на коронавирус, за минувший период проведен 441 961 тест на коронавирус.

Minval.az