В Москве завершился военный парад в честь 75-й годовщины победы над Германией во второй мировой войне. В параде приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 234 единицы военной техники, 80 самолетов и вертолетов. В качестве почетных гостей на трибуне присутствовала делегация министерства обороны Азербайджана во главе с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает Minval.az.

В военном параде участвовали военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана. По традиции военный парад проводился в День победы — 9 мая, но в этом году в связи пандемией коронавируса он был перенесен.

75 военнослужащих азербайджанской армии прошли торжественным маршем по Красной Площади в Москве под государственным флагом Азербайджана.

Отметим также, что парадные расчеты других стран маршировали по Красной Площади с историческими знаменами воинских частей, сформированных на их территории и принимавших участие во второй мировой войне. Так, парадный расчет ВС Армении прошел со знаменем 89-ой стрелковой Таманской Краснознамённой дивизии, военнослужащие Кыргызстана — под знаменем легендарной Панфиловской дивизии, дислоцированной сегодня на территории республики, Туркменистана — под знаменем 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого воевал дед главы республики Гурбангулы Бердымухамедова Бердымухамед Аннаев.

Сформированные в Азербайджане военные части и соединения, в том числе 77-я Симферопольская Краснознаменная Ордена Суворова имени Серго Орджоникидзе и 416-ая Таганрогская Краснознаменной Ордена Суворова стрелковые дивизии прошли славный боевой путь. Однако парадный расчет Вооруженных сил Азербайджана, как и подобает армии независимого государства, прошел по Красной Площади под флагом своей страны, не используя исторической символики времен существования СССР. Отметим также, что азербайджанские военнослужащие прошли торжественным маршем с оружием, произведенным в Азербайджане, в частности, с автоматом AR-15 Aztex.

Minval.az