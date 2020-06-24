Поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана жалоба относительно вырубки деревьев на территории дворца торжеств «Neolit City» в Низаминском районе Баку была незамедлительно рассмотрена и факт подтвердился.

Как сообщили в министерстве, в ходе расследования было установлено, что на территории дворца торжеств “Neolit City”, расположенного по улице Микаила Алиева, 3 Низаминского района, были вырублены 30 деревьев различных пород и этим природе нанесен ущерб в размере 37 380 манатов.

По факту составлен акт. Собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи вопросу правовой оценки и принятия в отношении виновных лиц мер в соответствии с законом.

Minval.az