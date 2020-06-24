Комиссар Европейского союза по политике соседства и расширению Оливер Варели считает, что Евросоюз готов рассмотреть вопрос о либерализации визового режима с Азербайджаном.

Варели сказал об этом в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел Восточного партнерства, передает агентство «Туран».

Комиссар подчеркнул, что в ближайшее время может быть рассмотрен запрос на безвизовые поездки в Евросоюз стран Восточного партнерства, включая Азербайджан.

«Наши критерии и условия хорошо известны. Если к нам обратятся с такой просьбой, мы, конечно же, это рассмотрим», — сказал Варели.

По его словам, «Восточное партнерство для Европы» является одним из главных приоритетов, и он будет оставаться ключевым приоритетом.

В свою очередь, Высокий представитель Европы Жозеп Борелл в ходе той же пресс-конференции сказал:

«Сегодня мы четко донесли до наших Восточных партнеров, что даже в трудные времена, они могут рассчитывать на нас. В то же время, мы должны совместно смотреть в будущее и размышлять над тем, как наилучшим образом сформировать эти отношения, будущие результаты партнерства », — отметил Борелл.

Главная цель видеоконференции состояла в том, чтобы обсудить совместные действия во время пандемии коронавируса, реализацию помощи Евросоюза для устранения последствий коронавируса в регионе Восточного партнерства.

Ранее Совет Европы заявил, что для успеха либерализации визового режима жизненно важное значение имеет соблюдение странами Восточного партнерства существующего плана действий по либерализации виз и соглашения о реадмиссии.

Minval.az