Открылся участок автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией в направлении мечети Биби-Эйбат.

Об этом сказал руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, дорога была сдана в эксплуатацию вчера вечером: «Вчера вечером дорога была асфальтирована и сдана в эксплуатацию. Выезд-въезд в город по дороге полностью восстановлен».

Отметим, 24 ноября 2019 года в Сабаильском районе Баку около мечети Биби-Эйбат произошел оползень, и дорога пришла в непригодное состояние. Оползень охватил территорию примерно в 250-300 метров.

Minval.az