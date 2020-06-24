Согласно достигнутой ранее договорённости между главой Дагестана Владимиром Васильевым и руководством Азербайджанской Республики в палаточный городок, где расположились граждане Азербайджана, ждущие отправки на родину, прибыли 4 фуры с продовольствием, водой и мебелью.

Жители палаточного городка, которые ожидают возвращения на родину, получат всё необходимое. В ПВР находятся начальники инженерной, медицинской и пищевой служб Азербайджана – всего в количестве 25 человек, в том числе два психолога МЧС Азербайджана.

В палаточном городке прибывших встретили и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев и первый замначальника ГУ МЧС по РД Олег Колпиков.

Minval.az