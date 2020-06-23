Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве с каждым днем становится все меньше, но малообеспеченные семьи по-прежнему в этот период нуждаются в поддержке. Помощь многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам, инвалидам и малоимущим людям продолжают оказывать азербайджанцы, живущие в Москве. Национально-культурная автономия Азербайджанцев ЗАО в Москве совместно с азербайджанским предпринимателями продолжают акцию помощи.

Как рассказал порталу «Москва-Баку» председатель национально-культурной автономии Али Казымов объединяться и приходить на помощь тем, кто в ней остро нуждается, это нормальное явление и подобные акции не единичны в Москве.

«Мы не единственные азербайджанцы кто откликнулся на данную акцию помощи в Москве. Наши земляки из других общественных организаций, предприниматели, рестораторы и простые люди помогают нуждающимся семьям на протяжении всего периода пандемии. Наша национально-культурная автономия Азербайджанцев в Москве проводит акцию по раздачи продуктовых наборов. Мы помогаем семьям, которые проживают в Очаково-Матвеевском районе Москвы. Около 100 нуждающихся семей уже несколько раз получили продуктовые наборы. В набор входит необходимый перечень продуктов питания, например, картофель, лук, масло сливочное и растительное, шоколад, куры, макароны, вермишель, печенье, яйца, чай, сахар и так далее.», — рассказал Али Казымов.

Оповещали людей об акции при помощи социальных сетей и сайта национально — культурной автономии. Продуктовые наборы семьи получают либо в пункте раздачи, либо активисты и волонтеры развозят их по адресам.

«Оказывая помощь мы не выбирали только азербайджанские семьи, которые живут и работают в Москве. Мы оказывали помощь всем, кто к нам обратился. Это были и русские семьи и украинские, одним словом представители разных народов. Что говорили семьи нам в ответ? Улыбались, благодарили за помощь и за реальное ощущение того, что они не одни в этот сложный период. Мы же считаем, что если есть возможность помочь ближнему, то это надо делать всегда, не только в общей беде как сейчас», — добавил Али Казымов.

Minval.az