Азербайджан может послужить примером для многих стран в вопросе религиозной толерантности, заявила польский депутат Европарламента Катаржина Уберхан.

«Когда посетила Азербайджан, я была гостем в Госкомитете по вопросам религии, общалась с их главой. Я была впечатлена религиозным балансом, который сложился в этом обществе, где религия осталась в церквях и мечетях, и ее не было в правительстве”, — сказала Уберхан на Европейско-Азербайджанской конференции “Опыт Азербайджана в формировании восточной толерантности и светского общества”.

Организатором онлайн-конференции выступил Институт политических исследований.

По словам Уберхан, в Польше ввиду преобладания католиков, численность которых составляет 90%, наблюдается проблема вмешательства церкви в политику. В этой связи Уберхан отмечает, что в Польше периодически наблюдаются случаи нетерпимости к другим религиям.

«Но порой мы можем быть свидетелями некой напряженности между поляками-католиками и представителями других конфессий, и случаются такие курьёзы, которым лучше бы не случаться: например акты вандализма и осквернение еврейских кладбищ. Также у нас наблюдается исламофобия, даже в политической среде открыто могут звучать подобные заявления в признании исламофобии, и политики ничего неправильного в этом не видят. В этой связи, я думаю, что толерантность сейчас в Польше это большая проблема, в том числе по отношению к мигрантам”, — цитирует «Интерфакс» Уберхан.

Она считает, что Польша может многому научиться у Азербайджана, где мирно сосуществуют представители различных религий, наций и культур.

Minval.az