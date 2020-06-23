В Азербайджане при выплате 190 манатов за июнь будет учитываться фактическое место проживания, и за основу будет взят адрес, который был указан для получения единовременной помощи за апрель и май.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, обращаться повторно необходимости нет: «Граждане городов и районов, в которых ужесточен карантинный режим, и которые получат единовременную выплату в 190 манатов, получили это пособие в апреле и мае. Поэтому для их повторного обращения необходимости нет. Выплата будет касаться лиц, получивших это пособие в апреле и мае по городам и районам, где ужесточен карантинный режим».

Minval.az