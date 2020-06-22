Главная мечта Полада Бюльбюльоглу.

В минувшее воскресенье, 21 июня, во многих странах мира отмечался День отца. Этот праздник переходящий — его отмечают в третье воскресенье июня. Впервые День отца встретили в США 19 июня 1910 года. С инициативой основать праздник Дня отца выступила американка Сонора Додд из города Спокан, штат Вашингтон — ее папа сам воспитывал шестерых детей. В этом году, как видим, День отца отмечался уже в 110 раз.

Сегодня же, 22 июня, День отца отмечает певец, композитор, актер, дипломат и общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. Дело в том, что сегодня исполнилось бы 123 года Муртузе Мамедову, который достиг невиданной славы и признания, выступая под сценическим псевдонимом Бюльбюль. Свой творческий путь он начал народным певцом—ханенде, блестяще исполняя азербайджанские мугамы и народные песни. Но уже с 1920 года Бюльбюль — солист Азербайджанского государственного театра (ныне Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета им. М.Ф.Ахундова). В 1927 году он окончил Бакинскую консерваторию (класс Н. И. Сперанского). А с 1927 по 1931 годы стажировался в миланском театре «Ла Скала» у Дж. Ансельми и Р. Грани.

Он был настоящим первопроходцем. К примеру, именно Бюльбюль является первым азербайджанцем — лауреатом Первого Всесоюзного конкурса пианистов, скрипачей, виолончелистов и вокалистов 1933 года в Москве. Он же — первый вокалист, который со специфического восточного пения перешёл на европейскую школу пения и, синтезировав лучшие приёмы азербайджанского национального пения с русской и европейской школой, создал в Азербайджане новую вокальную школу. Почти три десятка лет, с 1932 по 1961 годы Бюльбюль преподавал в Азербайджанской государственной консерватории. Своим учителем его называли сотни отечественных исполнителей. Но все же самым талантливым и достигшим наибольших высот учеником Бюльбюля является его сын — Полад Бюльбюльоглу.

Ему самому в этом году исполнилось 75 лет, он покорил все возможные вершины музыкального и политического Олимпа. Но у Полада Бюльбюльоглу есть одна, самая заветная места — вернуться в оккупированную армянскими захватчиками Шушу. Да, этой мечтой , которая обязательно станет явью, живут миллионы и миллионы азербайджанцев. Но тут есть и много личного. Достаточно вспомнить хотя бы о том, что в 1961 году, за два месяца до кончины Бюльбюля, состоялся его концерт в Шуше, в зале бывшего реального училища, на котором присутствовали тысячи зрителей из различных сёл Шушинского района. Это было последнее выступление певца в Шуше.В том числе и поэтому, в день рождения великого Бюльбюля, его прославленный сын вспоминает, наверняка, и тот его прощальный концерт, мечтая успеть самому выступить в отвоеванной, великой Шуше.

Акпер Гасанов

Оригинал

Minval.az