Турпоток в Азербайджане в январе-мае составил 563,9 тыс. человек, что в 1,9 раза ниже показателя 5 месяцев прошлого года, говорится в сообщении Госкомстата.

Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запрета на въезд в Азербайджан, действующий с марта 2020 года.

За текущий период 30,2% посетителей составили туристы из РФ, 27,3% — Грузии, 13,2% — Турции, 6,7% — Ирана, 2,2% — Индии, по 2,1% из Саудовской Аравии и Украины, 1,4% — ОАЭ, по 1,3% из Пакистана, Кувейта и Казахстана, 1,1% — Туркменистана, по 0,9% из Ирака и Великобритании, 0,8% — Узбекистана, 0,7% — Израиля, 6,4% — других стран, а 0,1% были лицами без гражданства.

Из общего числа посетивших страну 75,1% — мужчины, 24,9% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 5 месяцев сократился в 3,4 раза — до 16,2 тыс. человек, из стран Персидского залива — в 2,2 раза до 75,3 тыс. человек.

В отчетный период 66,9% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 31,6% — воздушным транспортом, 1,5% — водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-май текущего года сократилось в 2,2 раза — до 958,8 тыс. человек. При этом 33,5% выезжали в Иран, 29,7% — Грузию, 20,4% — Россию, 9,6% — Турцию.

«82% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 16,4% — воздушным транспортом, 1,6% — водным транспортом», — подчеркнули в Госкомстате.

Minval.az