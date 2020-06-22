Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашение по кредитам на общую сумму $150 млн на реализацию двух проектов, говорится в сообщении бакинского представительства ВБ.

«Соглашения подписаны в середине июня и предусматривают выдачу кредитов со стороны банка в размере $150 млн на расширение программы самозанятости и на развитие системы юстиции», — отметили в представительстве.

ВБ 5 марта 2020 года утвердил выделение Азербайджану кредита в размере $100 млн для финансирования проекта по поддержке занятости. Кредитные средства выделены на 14 лет, включая 4-летний льготный период, отмечается в сообщении банка.

Цель проекта, рассчитанного на 5 лет, помочь наиболее уязвимым слоям населения Азербайджана получить работу, содействовать возможностям самозанятости на рынках труда. Проект ориентирован на женщин, молодежь, людей с низким уровнем образования и внутренне перемещенных лиц в стране.

Проект направлен на усиление государственной программы самозанятости за счет поддержки стартапов в секторах услуг и производства; расширения программы, включив в нее в среднем 5000 дополнительных бенефициаров в год; улучшения управления, координацию, мониторинг и оценка программы и тестирование поддержки бизнеса для бенефициаров с высоким потенциалом для развития бизнеса.

Минтруда Азербайджана объем финансирования программы самозанятости на 2020 год оценивает в 63 млн манатов ($37 млн по текущему курсу).

Кроме этого, ВБ 26 марта 2020 года утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $50 млн на продолжение реформ в системе юстиции. Кредитные средства предоставлены на 11,5 лет, из которых 4 года – льготный период.

Общая стоимость проекта, реализация которого рассчитана в течение 4 лет, составляет $70 млн, из которых $50 млн – кредит ВБ, еще $20 млн – доля правительства Азербайджана

Кредитные ресурсы будут использованы по нескольким направлениям: улучшение оказания услуг юстиции; усиление институционального потенциала, эффективности, мониторинга и оценки; применение трансформативных (передовых) технологий на пилотной основе; управление и координация проекта.

Minval.az