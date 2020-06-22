Предварительные результаты теста на COVID-19 заведующей отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиевой, проведенного в профилактических целях, были положительными.

Об этом заявила завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева. По ее словам, Ф.Алиева сдала повторный тест в соответствии с медицинским протоколом, результаты которого оказались отрицательными.

«Поскольку первоначальный тест на COVID-19 был положительным, она, согласно медицинскому протоколу, находилась в самоизоляции 14 дней. В настоящее время состояние Фарах Алиевой стабильное, жалоб и симптомов болезни не зарегистрировано», — сообщила Алиева сайту Qafqazinfo.

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