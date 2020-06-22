«В связи с распространенными в социальных сетях мнениями и видеороликом в связи с Клиническим медицинским центром сообщаем, что TƏBİB проинформирован о текущей ситуации и недостатках в больнице, ведется непрерывная работа по устранению недостатков».

Как сообщили АПА в TƏBİB, в связи с распространившимся в социальных сетях видеороликом, следует отметить, что препарат, который пациент называет «китайским лекарством», это Фавипиравир.

Фавипиравир — это химический состав, используемый в качестве противовирусного средства при различных видах РНК-содержащих вирусов, в том числе при коронавирусе SARS-CoV-2. Лекарство впервые было произведено в Японии в качестве средства против гриппа и одобрено для лечения тяжелых вирусных инфекций. Это лекарственное средство сохраняет свою эффективность весь пандемический период.

Другим лекарственным препаратом является Парацетамол-препарат, обладающий жаропонижающим, обезболивающим эффектом.

Также звучат заявления о нехватке врачей-инфекционистов, о том, что к пациентам прикреплены врачих других специализаций.

Хотим отметить, что к борьбе с коронавирусом во всем мире привлечены не только врачи-инфекционисты, но и другие специалисты. Кроме того, врачи других специализаций в Азербайджане оказывают услуги пациентам в различных пандемических больницах. Но это не означает, что в больницах особого режима лечение бесконтрольное.

Лечение во всех медицинских учреждениях ведется в соответствии с протоколами TƏBİB «COVID-19 – временное руководство для медицинских работников», каждую больницу координирует врач-инфекционист.

Еще раз сообщаем, что расследование в связи с КМЦ продолжается, рассматриваются обращения и жалобы пациентов. В ближайшее время недочеты будут устранены.

Minval.az