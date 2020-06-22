Как известно, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики, с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также минимизации возможных ее последствий, в ряде населенных пунктов 00.00 21 июня до 06.00 5 июля ужесточен специальный карантинный режим.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в целях пресечения посещения пляжей гражданами в связи с соблюдением правил в период ужесточения особого карантинного режима, соответствующие силы МЧС совместно с Министерством внутренних дел проводят патрулирование побережья Каспийского моря по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, как на суше, так и на катерах в море, а также в Лянкяранском, Масаллинском и Джалилабадском районах.

«Еще раз призываем граждан строго соблюдать все решения и рекомендации Кабинета Министров Азербайджанской Республики в рамках борьбы с коронавирусной пандемией в нашей стране», — говорится в сообщении МЧС.

Minval.az