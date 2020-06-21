Директор одного из филиалов «Халг банк» Юсиф Мамедов трагически погиб на одном из пляжей Абшерона.

Об этом говорится в сообщении банка.

Ю.Мамедов, отдыхающий со своей семьей и друзьями, погиб, спасая тонущих в море детей. Оставленные без присмотра родителей, дети зашли слишком далеко от берега и начали тонуть. По словам очевидцев, Юсиф, бросившись на помощь, доплыл до детей, спас их, а сам спастись не смог – слишком много сил потерял.

Ю.Мамедов сегодня был похоронен в Имишли. У него остались жена и двое малолетних детей.

Minval.az