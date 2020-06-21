Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева в эксклюзивном интервью Minval.az — о важности резолюции Европарламента, где выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана.

— Что означает для Азербайджана и всего региона нынешняя резолюция Европарламента?

— Резолюция Европарламента (ЕП) “Рекомендации Совета ЕС, Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей (ЕСВС) по Восточному партнерству (ВП)”, принятая 19 июня сего года подавляющим большинством голосов ( 503 -за, 119 против, 37 воздержались) даёт детальную оценку текущей ситуации на пространстве ВП, сотрудничества ЕС со странами ВП, а также угроз безопасности и перспектив развития сотрудничества. В данной резолюции вновь подтверждается обязательство ЕС по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рамках международно-признанных границ государств. Это положение отражено в резолюции неоднократно, что говорит об уже сформировавшемся едином подходе Европарламента к вопросам территориальной целостности государств Восточного партнерства в рамках их международно-признанных границ. Что касается армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то в резолюции содержится положение об «урегулировании конфликта на основе норм и принципов международного права, Устава ООН и принципов Хельсинкского Заключительного Акта 1975 года». Исходя из основополагающих международно-правовых документов, принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности государств выступают краеугольным камнем в урегулировании международных конфликтов. В частности, в Хельсинкском Заключительном Акте особо выделяется, что «государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств». Таким образом, никаких оснований для всякого рода пропагандистских манипуляций с терминами для обмана собственного народа у властей Армении не остается.

В резолюции содержится призыв к выводу оккупационных сил с территории стран, подвергшихся агрессии, что также соответствует известным резолюциям Совета Безопасности ООН в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В документе в качестве одного из серьезных последствий конфликтов на пространстве Восточного Партнёрства выделяется вопрос «нарушения прав человека» в контексте нарушения прав насильственно изгнанного населения, что является весьма чувствительным вопросом для ЕС.

Наряду с этим, в резолюции отмечается, что Азербайджан является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. Данные положения резолюции важны не только для нашей страны, но и весьма значимы в обеспечении устойчивого мира, безопасности и процветания региона стран ВП. Уважение стран ВП к международно-признанным границам друг друга, а также принципам суверенитета и территориальной целостности, служит будущему развитию нашего общего пространства.

— Ни Азербайджан, ни Армения не входят в Евросоюз и не делегируют своих представителей в Европарламент. Тем не менее, насколько сильно этот документ повлияет на расклад сил?

— Да, Азербайджан и Армения не делегируют своих представителей в ЕП, однако в качестве стран-партнеров ЕС оба государства сотрудничают с ЕП на двух и многосторонней основе. В нынешней резолюции особую значимость представляет её политическая составляющая. Как правило, резолюции Европарламента не принимаются с целью повлиять на распределение сил, здесь главное заключается в том, что Европейский парламент выступает с общепризнанной позицией в отношении принципов урегулирования конфликтов на пространстве Восточного партнерства. В этом документе Европарламент определяет критерии соответствия стран Восточного Партнёрства в их сотрудничестве с ЕС его правовым основам и ценностям. Армения же, как единственная из государств ВП страна-агрессор, не соответствует этим требованиям. И это серьезный провал нынешней власти Армении, пытающейся позиционировать себя якобы разделяющей эти ценности.

— Можно ли говорить, что она предоставляет Азербайджану определенный карт-бланш?

— Было бы неправильно считать, что резолюции Европейского парламента дают карт-бланш какой-либо стране. Тем не менее, армянская сторона пытается представить последние решения ЕП в качестве подоплёки для обострении ситуации со стороны Азербайджана, что ни в коей мере не соответствует действительности. Истина заключается в том, что принципиальный подход ЕП отражает общую позицию мирового сообщества, закрепленную как в резолюциях ООН, так и в решениях других международных организаций. Особо важное заключение состоит в том, что принцип суверенитета и территориальной целостности ныне является одним из наиболее главенствующих и общеразделяемых ценностей ЕС. Это не вопрос выдачи карт-бланша какой-либо стороне, это выверенная позиция одного из ведущих мировых акторов, основанная на нормах и принципах международного права, в отношении урегулирования затянувшихся конфликтов на всем пространстве ВП. Все эти документы, будь то итоговый документ, принятый Советом ЕС накануне принятия резолюций, или заявления высокопоставленных должностных лиц ЕС, дают основание прийти к выводу, что в институтах ЕС сформировалась твердая позиция по вопросу взаимоотношений со странами Восточного партнерства, включая Азербайджан, и в частности, по принципам, которые составляют фундаментальную основу этих отношений.

Эти положения закреплены и в двустороннем формате, включая подписанный в 2018 году документ «Приоритеты Сотрудничества».

— Есть ли шансы, что против Армении будут введены санкции?

— Вы затронули очень важный вопрос. На самом деле в ЕС существует практика введения санкций против государств. В этом отношении санкции должны быть приняты и против Армении — страны, которая в грубое нарушение международного права, продолжает держать под оккупацией территорию соседнего государства, проводит незаконную деятельность на оккупированных территориях, нарушает фундаментальные права более миллиона человек. Если Армения отказывается выполнять требования резолюций и решений международных организаций по урегулированию конфликта, к ней в первую очередь и должны быть применены санкции с целью скорейшего устранения последствий ее военной агрессии против Азербайджана.

— Спасибо за беседу.

Эмиль Мустафаев, Нурани

Minval.az