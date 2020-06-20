Для обеспечения ужесточения специального карантинного режима с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также минимизации возможных ее последствий, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахском, Масаллинском, Джалилабадском и Абшеронском районах с 00.00 21 июня до 06.00 5 июля применяются ограничения.

Данное решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Выход из дома или места пребывания будет разрешен гражданам в определенных случаях:

— в связи неотложной медицинской необходимостью и прохождением лечения по какому-либо графику;

— для приобретения продуктов и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, необходимостью воспользоваться банковскими и почтовыми услугами, а также услугами в сферах работы и услуг, деятельность которых разрешена, а также в связи с времяпровождением на свежем воздухе;

— в связи с участием в похоронах близкого родственника.

Граждане для того, чтобы покинуть место проживания или пребывания должны отправить СМС-сообщение для получения разрешения на номер 8103 (СМС-сообщения являются бесплатными). В тексте СМС-сообщении должен быть указан один из двух нижеуказанных индексов и информация, удостоверяющая личность:

— Код №1 связан с выходом из дома в связи с неотложной медицинской необходимостью и прохождением лечения по какому-либо графику. Разрешение предоставляется в пределах района и города на 2 часа. При необходимости проезда из одного города или района в другой город или район учитывается расстояние между исходным и конечным пунктами поездки, время возвращения устанавливается по справке, предоставленной врачом.

— Код №2 связан с выходом из дома для приобретения продуктов и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, необходимостью воспользоваться банковскими и почтовыми услугами, а также услугами в сферах работы и услуг, деятельность которых разрешена, а также в связи с времяпровождением на свежем воздухе (разрешение предоставляется на 2 часа 1 раз в день); для лиц, вынужденных покинуть места проживания или пребывания в связи с необходимостью воспользоваться государственными услугами, справкой, предоставляемой соответствующей государственной структурой, устанавливаются 4 различных срока возвращения).

Информация, удостоверяющая личность:

— для граждан Азербайджанской Республики – серия и номер удостоверения личности (например, AZE 11111111);

— для иностранцев или лиц без гражданства, проживающих постоянно или временно в Азербайджанской Республике – серия и номер удостоверения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MYI (DYI) 1111111);

— для иностранцев с продленным сроком временного пребывания на территории Азербайджанской Республики или лиц без гражданства – серия и номер решения о продлении временного пребывания (MOM 1111111); образец: для выхода из дома или места пребывания с целью покупки продовольственных товаров и других товаров повседневного спроса, лекарств, пользования банковскими и почтовыми услугами нужно отправить СМС-сообщение 2 AZE 1111111.

— в СМС-сообщении, полученном от информационной системы «Электронное правительство», указывается время действия разрешения. Автор обращения может покинуть место проживания или пребывания лишь после получения положительного ответа.

Лица, которым рекомендовано лечение на дому, и находящиеся в режиме самоизоляции не смогут воспользоваться SMS-разрешениями.

В один и тот же день можно использовать SMS-разрешение по двум кодам.

Использовать оба кода разрешено при условии недопущения злоупотреблений.

Человек, информация о котором работодателем была введена на сайт icaze.e-gov.az, сможет пользоваться личным автомобилем в период особого карантинного режима.

В этом случае не требуется получение специального разрешения для передвижения на личном автомобиле.

Лица, выходящие из дома на два часа на основании СМС-разрешения, также смогут пользоваться личным транспортом. Выходящие на основании СМС-разрешения смогут передвигаться как на общественном транспорте, так и на частных автомобилях.

Для участия в похоронах близкого родственника необходимо получить разрешение посредством колл-центра 102 службы Управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

При передвижении лиц в порядке, предусмотренном соответствующим постановлением, наличие при себе удостоверяющих личность документов обязательно.

Во время действия строгого карантинного режима будет запрещено посещение пляжей. Нарушители противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов несут ответственность в соответствии со статьей 211 Кодекса административных проступков.

Ограничения на въезд-выезд в Баку, Сумгайыт, Абшерон, Лянкяран и Гянджу останутся в силе.

Прекращается работа предприятий и деятельность следующих сфер:

— деятельность крупных торговых центров, за исключением действующих при них продовольственных магазинов и аптек;

— оказание услуг клиентам на местах в объектах общественного питания;

— деятельность музеев и выставочных залов;

— деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг (в том числе обслуживание в домах клиентов или в другом месте);

— деятельность образовательных учреждений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

— проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Добавим, что следующие категории граждан смогут свободно передвигаться при наличии у них при себе служебного удостоверения или справки с места работы:

— сотрудники Администрации президента Азербайджана и аппарата Кабинета министров;

— депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и сотрудники аппарата Милли Меджлиса;

— руководители центральных и местных органов исполнительной власти, а также их заместители;

— руководители и заместители руководителей государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;

— адвокаты и сотрудники правоохранительных, судебных и военных структур;

— сотрудники и местный состав аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств и международных организаций (на основе аккредитационных карт, выданных МИД Азербайджана).

Граждане, работающие в прочих разрешенных сферах, смогут свободно передвигаться по улицам после того, как их работодатель заполнит необходимые данные на портале icaze.e-gov.az, скрепив их электронной подписью.

В эти сферы, в частности, входят научно-исследовательские и лабораторные услуги, услуги в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, ветеринарные услуги, производство медицинского оборудования, медикаментов и медицинских приборов.

Также разрешена деятельность социальных служб, услуг по уходу за людьми с особыми потребностями, коммунальных сфер, сфер производство поставки электроэнергии, управления водными ресурсами и мелиорация, сектор телекоммуникации и услуги связи.

Кроме того продолжится осуществление авиа-, морских, железнодорожных и автомобильных грузоперевозок, работа общественного транспорта и услуг такси, а также основных производственных сфер, объектов оптовой и розничной торговли (включая АЗС, аптеки, пункты продажи стройматериалов и бытовой продукции и зоомагазинов), некоторых объектов бытовых услуг, СМИ, финансовых организации, служб доставки и дезинфекции.

Minval.az