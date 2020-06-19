Азербайджан в рамках очередного открываемого на границе с Россией коридора обещал вывезти на родину больше своих сограждан, нежели это делалось прежде. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил глава Магарамкентского района Республики Дагестан Фарид Ахмедов.

Начиная с 18 марта, в связи с угрозой пандемии коронавируса между Азербайджаном и Россией были закрыты государственные границы. В результате на российской стороне осталось несколько тысяч азербайджанцев, которые не смогли своевременно покинуть РФ. В свою очередь, власти Азербайджана регулярно организовывают специальные коридоры, доставляя азербайджанцев на родину группами по 130-150 человек.

По данным на 18 июня, в приграничной зоне на российской стороне остаются 514 человек. Все они ждут переправки домой.

По словам главы Магарамкентского района, азербайджанская сторона обещала в следующий раз забрать на родину гораздо больше своих граждан. Очередное открытие коридора может быть организовано уже к следующей неделе, предположил Ахмедов.

Minval.az