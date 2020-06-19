По обновленным в июне прогнозам, к концу 2020 года инфляция составит 3-3,5%, а это в пределах целевого интервала (4±2%). В зависимости от динамики экономических процессов, прогнозы будут регулярно обновляться за оставшийся период года.

Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Сообщается, что за время, прошедшее с последнего заседания правления ЦБА, посвященного финансовой политике, темпы годовой инфляции снизились. По официальной статистике, в мае дефляция составила 0,5%, годовая инфляция составила 2,9%.

За последние 12 месяцев инфляция составила по продовольственным товарам 5,7%, по непродовольственным товарам 1,4% и по услугам 0,4%. На фоне неопределенности, обусловленной пандемией, главным фактором дефляции является сокращение потребительских и инвестиционных расходов и сужение совокупного спроса. На снижение продовольственной инфляции дополнительно повлияли сезонное удешевление сельскохозяйственной продукции и продолжение снижения мировых цен на продовольствие (-10,5% за 5 месяцев 2020 года).

Результаты мониторинга предприятий реального сектора показывают, что за последний месяц инфляционные ожидания снизились. По результатам проведенного в мае опроса, инфляционные ожидания снизились по сравнению с предыдущим месяцем в ненефтяной промышленности, строительстве, торговле и сфере услуг.

Minval.az