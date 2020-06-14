Жильцы одной из многоэтажных новостроек в Ясамальском районе Баку оригинальным способом выразили протест владельцу автомобиля за парковку в неположенном месте.

Как сообщает 1news.az, в социальных сетях распространена фотография, на которой видно, как кто-то забросал мусором автомобиль марки ВАЗ-2121 «Нива», припаркованный перед мусорными баками.

По мнению заведующего отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковника полиции Вагифа Асадова, поведение лиц, забросавших мусором автомобиль, является хулиганством.

«В подобных случаях нужно действовать в рамках закона и обращаться в Дорожную полицию с просьбой эвакуировать автомобиль», — отметил В.Асадов, по мнению которого, подобные методы борьбы с незаконной парковкой слишком радикальны и неправомочны.

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