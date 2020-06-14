Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева взяла под свой контроль лечение заслуженного артиста Бахрама Багирзаде.

Напомним, что состояние Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, резко ухудшилось.

«В связи с резким ухудшением состояния азербайджанского актера, заслуженного артиста Бахрама Багирзаде 13 июня 2020 г. он был переведен из клиники, в которой он лечился от коронавируса, в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя.

Во время сравнения новой компьютерной томографии с предыдущими был выявлен очень серьезный негативный ход, стало известно, что повреждено 90% легочной ткани. В мировой практике при заболеваниях, когда легочная ткань повреждена более 75%, шанс выживания больных коронавирусом очень мал.

Несмотря на интенсивное лечение на аппарате искусственного дыхания, увеличить сатурацию не удалось (насыщение гемоглобина кислородом). Поскольку сатурация с проведенными в течение дня лечениями находилась в пределах 50% около 23:00 был проведен консилиум, и принято решение подключить больного к аппарату EKMO (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Заменяя работу легких и сердца в течение 2-3 недель, EKMO является методом лечения, предоставляющим врачам время успешно решить проблему», — говорится в сообщении Центрального таможенного госпиталя.

Minval.az