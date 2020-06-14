Сотрудники Управления полиции Гарадагского района задержали и огтрафовали 8 человек, нарушивших правила жесткого карантинного режима и отдыхавших на пляже в поселке Сангачал, сообщает пресс-служба МВД.
Сотрудники Управления полиции Гарадагского района задержали и огтрафовали 8 человек, нарушивших правила жесткого карантинного режима и отдыхавших на пляже в поселке Сангачал, сообщает пресс-служба МВД.
Дата: 2020/06/14 20:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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