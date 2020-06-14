В пятницу «Минвал» разместил заметку на тему масштабного безводья во многих районах города. Согласно сегодняшним заявлениям граждан в социальных сетях, все телефоны ООО «Азерсу» постоянно заняты и дозвониться нет никакой возможности. Безводье во многих районах города продолжается уже неделю, но никакой реакции от чиновников структуры, отвечающей за подачу воды в линию так и не поступило.

Молчание чиновников «Азерсу» толкнуло жителей Бинагадинского района, вот уже больше двух месяцев сидящего без воды, пойти на крайние меры: сегодня ночью они устроили акцию протеста, призывая к ответу чиновников «Азерсу», оставивших людей в самое тяжелое время — в период локдауна — без воды.

Первая массовая акция протеста жителей Бинагадинского района состоялась 17 мая. Тогда «Азерсу» прислало своих представителей, которые пообещали ликвидировать проблему, но слова своего не сдержали.

На этот раз представители «Азерсу» заявили, что воды нет «из-за жаркой погоды» и еще из-за того, что сейчас, в период локдауна, потребление воды возросло на 40%. Так же сотрудники ведомства добавили, что в данный момент ведутся работы по устранению проблемы.

В соцсетях пишут, что вода не подается в Сураханский и Сабунчинский районы, пос. Пиршаги, Ени Гюнешли, Ахмедлы, Гарачухур, Бинагадинский и некоторые другие районы Баку.

Minval.az