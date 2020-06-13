С 00:00 14 июня до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах действует жесткий карантинный режим, в рамках которого гражданам запрещено покидать свои дома и квартиры. Решение об этом было ранее принято Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
Кроме этого, в этих городах и районах в дни локдауна не будут работать все объекты торговли и услуг, общественный транспорт, запрещено использование личного транспорта.
Выход граждан на улицу в дни локдауна возможен только посредством специального разрешения, получаемого в МВД.
Разрешается вынос бытовых отходов в случае, если мусорные контейнеры расположены вблизи подъездов. Также допускается выгул домашних животных.
Допускается деятельность следующих структур и служб:
— деятельность госорганов (структур) и других организаций, список которых уточнен Кабмином АР;
— деятельность правоохранительных органов и военных структур;
— деятельность больниц и учреждений скорой медпомощи, а также аптек, осуществляющих доставку лекарств;
— деятельность учреждений по оказанию соцуслуг, в том числе услуг по присмотру за лицами с умственными и эмоциональными расстройствами, а также лицами, нуждающимися в особом уходе;
— коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии, сбор и утилизация бытовых отходов);
— производства и снабжения электроэнергией;
— мелиорации и водного хозяйства;
— услуги телерадиовещания (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);
— железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные грузоперевозки;
— деятельность по обеспечению транспортировки по трубопроводам;
— беспрерывная производственная деятельность (предприятия, приостановление деятельности которых невозможно по производственно-техническим условиям);
— добыче, переработке, хранению и продаже нефти и газа;
— производство хлебобулочный изделий (с 16:00 15 июня);
— услуги по охране и обеспечению технической безопасности рабочих или служебных сфер, деятельность которых приостановлена.
— услуги, связанные со сбором сельскохозяйственной продукции в районах, а также ирригации, неотложные ветеринарные услуги.