С 00:00 14 июня до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах действует жесткий карантинный режим, в рамках которого гражданам запрещено покидать свои дома и квартиры. Решение об этом было ранее принято Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Кроме этого, в этих городах и районах в дни локдауна не будут работать все объекты торговли и услуг, общественный транспорт, запрещено использование личного транспорта.

Выход граждан на улицу в дни локдауна возможен только посредством специального разрешения, получаемого в МВД.

Разрешается вынос бытовых отходов в случае, если мусорные контейнеры расположены вблизи подъездов. Также допускается выгул домашних животных.

Допускается деятельность следующих структур и служб: — деятельность госорганов (структур) и других организаций, список которых уточнен Кабмином АР; — деятельность правоохранительных органов и военных структур; — деятельность больниц и учреждений скорой медпомощи, а также аптек, осуществляющих доставку лекарств; — деятельность учреждений по оказанию соцуслуг, в том числе услуг по присмотру за лицами с умственными и эмоциональными расстройствами, а также лицами, нуждающимися в особом уходе; — коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии, сбор и утилизация бытовых отходов); — производства и снабжения электроэнергией; — мелиорации и водного хозяйства; — услуги телерадиовещания (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение); — железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные грузоперевозки; — деятельность по обеспечению транспортировки по трубопроводам; — беспрерывная производственная деятельность (предприятия, приостановление деятельности которых невозможно по производственно-техническим условиям); — добыче, переработке, хранению и продаже нефти и газа; — производство хлебобулочный изделий (с 16:00 15 июня); — услуги по охране и обеспечению технической безопасности рабочих или служебных сфер, деятельность которых приостановлена. — услуги, связанные со сбором сельскохозяйственной продукции в районах, а также ирригации, неотложные ветеринарные услуги.

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