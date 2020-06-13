В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в то же время 196 человек выписаны после завершения лечения. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в субботу, 13 июня.

В то же время за прошедший день скончались два человека, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 9570 фактов заражения коронавирусом, из этого числа 5309 человек благополучно прошли лечение, 115 пациентов клиник скончались.

Лечение 4146 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Minval.az