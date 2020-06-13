Некоторые лица, участвовавшие в похоронах народного артиста Азербайджана Теймура Мустафаева, были оштрафованы за нарушение правил особого карантинного режима.

Об этом заявил старший инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД Магомед Рзаев.

«На похоронах участвовали около 30 человек. Большинство из них были родственниками покойного. Установлено, что 7 человек нарушили правила карантина. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Minval.az