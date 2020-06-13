Обнародовано число лиц, лишенных права управления транспортными средствами за 5 месяцев этого года.

Как сообщили на запрос АПА в Министерстве юстиции, за 5 месяцев этого года водительских прав были лишены около 1200 человек.

Отметим, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о гуманизации политики наказаний от 10 февраля 2017 года в Министерстве юстиции была создана Служба пробации, и было начато использование средств электронного контроля при исполнении наказаний (электронных браслетов).

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