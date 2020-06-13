В настоящее время обучение на платной основе в вузах 17 120 лиц, имеющих статус вынужденных переселенцев, потерявших родителей и лишившихся родительской опеки, являющихся детьми лиц, погибших в борьбе за суверенитет, территориальную целостность Азербайджана, являющихся инвалидами I и II группы, а также студентов до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья оплачивается из государственного бюджета.

Как говорится в сообщении Министерства образования, в период пандемии было принято постановление Кабинета Министров «Об оплате расходов на обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения». Решение охватывает более 20 тысяч студентов. На исполнение решения из госбюджета выделено 40 млн. манатов.

Отмечается, что количество мест государственного заказа на уровень бакалавриата в высших учебных заведениях увеличено на 66% — с 12 300 до 20 500. За последние 5 лет число студентов, поступивших в вузы, увеличилось примерно на 21%.

Minval.az