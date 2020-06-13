Азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев воспользовался своим природным даром предсказывать будущее и рассказал о судьбе актера Михаила Ефремова, которому грозит длительное тюремное заключение.
Свои мысли он озвучил в соцсети «Инстаграм».
«Ситуация с Михаилом Ефремовым очень неприятна, но со стороны судить всегда легко. Кто-то пишет «пусть его отпустят», а кто-то — наоборот. Я не буду делиться с вами своим мнением, но расскажу о своих видениях. Он получит срок, будет сидеть, но срок будет недолгим. Примерно через полтора или два года он будет на свободе. Актер недолго ей будет радоваться, так как попадет в больницу», — отметил Рзаев.
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Ситуация Михаиля Ефремова очень неприятный, но на стороне судит всегда легко. Кто то пишут пусть его отпустят, кто то наборот. А я не буду поделится саои мнение с Вами, но буду делиться саои видение. Он получит срок, будет сидеть. Но этот срок будет ненадолго и примерно через полтора два года он будет на свободе. А после свободы он не будет долго радоваться и попадает в больницу… #зираддинрзаев #зираддин #приютзираддинарзаева #московскаяобласть #вологда #тверь #германия #украина #україна #dnepr #владивосток #саранск #белоруссия #нижнийновгород #санктпетербург #баку #bakı #baki #белгород #краснодар #краснодарскийкрай #сочи #минск #киев #киевтату #россия #москва @kennel_zr @ziraddinrzaev
Напомним, что Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил в Москве автоаварию. В результате погиб человек.