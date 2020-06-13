Азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев воспользовался своим природным даром предсказывать будущее и рассказал о судьбе актера Михаила Ефремова, которому грозит длительное тюремное заключение.

Свои мысли он озвучил в соцсети «Инстаграм».

«Ситуация с Михаилом Ефремовым очень неприятна, но со стороны судить всегда легко. Кто-то пишет «пусть его отпустят», а кто-то — наоборот. Я не буду делиться с вами своим мнением, но расскажу о своих видениях. Он получит срок, будет сидеть, но срок будет недолгим. Примерно через полтора или два года он будет на свободе. Актер недолго ей будет радоваться, так как попадет в больницу», — отметил Рзаев.

Напомним, что Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил в Москве автоаварию. В результате погиб человек.

Minval.az