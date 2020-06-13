«Совместное заявление членов Европейского парламента (ЕП) фактически подтвердило хорошо известную позицию международного сообщества по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту». Об этом заявила руководитель отдела пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя недавнее совместное заявление членов Европейского парламента относительно строительства Арменией третьей автомобильной дороги, соединяющей Нагорно-карабахскую область Азербайджана с Арменией.

«Все члены международного сообщества, за исключением государства-агрессора Армении, безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ, и многочисленные решения и документы, принятые международными организациями с соответствующими резолюциями СБ ООН требуют полного и безоговорочного вывода оккупационных армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Мы ценим позицию членов Европарламента, которая основана на международном праве, а также на выводах Совета ЕС от 11 мая 2020 года по политике Восточного партнерства на период после 2020 года. Поскольку в документе говорится, что уважение к международному праву, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, является нашей общей приверженностью созданию общей зоны общей демократии, процветания и стабильности. Эта позиция была также четко изложена в соответствии с основными и институциональными правовыми нормами, ценностями и принципами самого ЕС», — заявила Л. Абдуллаева.

«Когда речь заходит об истерии в Армении по этому поводу, позвольте мне напомнить, что совместное заявление членов ЕП просто выражает неопровержимые факты, не более того. Мы напоминаем о том, что власти Армении должны подготовить свое население к миру, а не тратить время на то, чтобы поставить под сомнение твердую позицию международного сообщества. Прочный мир, безопасность, стабильность и процветание в регионе достижимы только после устранения последствий агрессии Армении, что обеспечивает вывод ее вооруженных сил с территории Азербайджана, восстановление территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах и соблюдение прав человека и основных свобод сотен тысяч вынужденных переселенцев Азербайджана», — отметила глава пресс-службы МИД.

Minval.az