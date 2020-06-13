Накануне 15 июня – Дня национального спасения с целью выражения уважения к светлой памяти созидателя современного независимого азербайджанского государства великого лидера Гейдара Алиева группа пограничников, состоящая из генералов и офицеров Государственной пограничной службы (ГПС), совершила традиционное восхождение на пик Гейдара Алиева – вершину, расположенную на высоте 3751 метр над уровнем моря на массиве Гызылгая горной гряды Большого Кавказа.

Как говорится в сообщении ГПС, участники восхождения, начавшие восхождение с пограничной заставы «Хыналыг» Худатского пограничного отряда Пограничных войск, с большим воодушевлением и решимостью покорив горную территорию со сложным рельефом, поднялись на вершину, водрузили там государственный флаг Азербайджана и доску, посвященную 15 июня — Дню национального спасения Азербайджана, исполнили государственный гимн.

В завершении восхождения пограничников было отмечено, что неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в установлении и укреплении государственности Азербайджана, а также в развитии и формировании системы пограничной обороны в нашей стране будут вечно жить в памяти народа. Национальная пограничная стратегия, определенная гениальным лидером, с чувством огромной гордости и почетом будет осуществляться под командованием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, охрана границ нашей страны будет укрепляться, в ближайшее время будет обеспечена территориальная целостность нашего государства и вдоль всей государственной границы будет развеваться наш победоносный флаг.

Minval.az