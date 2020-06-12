Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-мае 2020 года составил 4 млрд 900,5 млн кубометров, что на 16,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Госкомитета по статистке.

«На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 36,5% от всего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-мае 2020 года», — отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-мае 2020 года транспортировано 13 млрд 431,1 млн кубометров газа (рост на 12,3%).

В 2019 году экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз составил 10 млрд 417,8 млн кубометров.

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию и, в основном, в Турцию. При этом, в Турцию Азербайджан поставляет газ только с этого месторождения.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alpha» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.

Minval.az