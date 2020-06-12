В Азербайджане разработаны протоколы в связи с лечением инфицированных коронавирусом асимптоматических больных в домашних условиях.

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Об этом заявил руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

Он отметил, что поставлена цель по мере возможности, стремиться к лечению больных коронавирусом не дома, а в больницах: «Потому что когда больной находится под присмотром врача и членов семьи – это две разные ситуации. Естественно, клиническое состояние больных, которые в первые дни были асимптоматическими, в дальнейшем может ухудшиться. Поэтому мы за то, чтобы по мере возможности, для снижения риска смертности асимптоматические больные, пациенты с легкой формой заболевания тоже проходили курс лечения в больницах. Но если в будущем заболевание примет более широкий размах и после размещения больных в клиниках возникнет нехватка коек, то пациенты с легкой формой заболевания будут оставаться дома, и участковые врачи будут оказывать им амбулаторные медицинские услуги. Соответствующие протоколы уже разработаны и находятся на последней стадии изучения. Если так и будет продолжаться, двухдневный ужесточенный карантин не даст результата и инфицирование возрастет, то может стать актуальным лечение асимптоматических больных в домашних условиях, в том числе и переход к длительному ужесточенному карантинному режиму. В Европе и других странах мира такие услуги оказывали асимптоматическим больным».

Minval.az