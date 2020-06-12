В период борьбы с пандемией COVID-19 были помилованы 176 заключенных старше 65 лет.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года были внесены коренные изменения в уголовное законодательство, многие действия декриминализованы, ограничение свободы официально утверждено как новый вид наказания.

Были удовлетворены 6400 из ходатайств, представленных в суды в связи с заключенными, 1737 заключенных, содержавшиеся в исправительных учреждениях и зарегистрированные в органах пробации, были полностью освобождены от отбывания наказания, был сокращен срок заключения около 2800 заключенных.

Minval.az