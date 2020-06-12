«На сегодняшний день в Азербайджане от коронавируса умерли около 10 медработников».

Об этом заявил руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

Он отметил, что с больными больше всех контактируют именно медицинские работники: «С больными больше всех контактируют врачи, медсестры и служащие. Эти люди входят в высокую группу риска и среди них процент инфицирования высок. Наиболее высокий процент инфицирования выявлен среди средних и младших медработников. Но назвать точные цифры трудно, так как медицинские работники могут лечиться и дома. Наиболее тяжело переносят это заболевание пожилые медицинские работники, риск смертности у них наиболее высок. На сегодняшний день от коронавируса умерли около 10 медработников».

Minval.az